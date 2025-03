“Luoghi del Cuore”, la Riserva del Brich scala le classifiche: 1400 voti in appena 5 giorni

“Luoghi del Cuore”, la Riserva del Brich scala le classifiche: 1500 voti in appena 5 giorni.

Una storia di resilienza quella della riserva naturale del Brich: esalta l’impegno di una comunità che non intende lasciarsi sfuggire un patrimonio culturale e paesaggistico, che da sempre accompagna i nostri rilievi. “La collina dell’arte”, come indicato sulla pagina di votazione FAI “Luoghi del Cuore”, deve continuare a far parte del patrimonio biellese e i cittadini lo dimostrano con determinazione.

Un tempo polo culturale e sociale, ricco di eventi e manifestazioni, era sull’orlo di un totale fallimento: giorno dopo giorno si poteva assistere al declino del castello e all’incuria del parco. Lasciato al suo triste destino, sarebbe diventato “il rudere sulla collina selvaggia”. La vegetazione cominciava ad inglobarlo e la stretta dell’abbandono si faceva via via più opprimente… Una rinascita del fuoco ha visto il Brich “cadere”, incenerendo quasi del tutto ogni speranza di rivalsa, ma grazie agli sforzi profusi da associazioni e cittadini, e del confermato impegno delle istituzioni, oggi la stretta si affievolisce.

Il censimento "I Luoghi del Cuore", promosso dal FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano) in collaborazione con Intesa Sanpaolo, è un'iniziativa che invita cittadini a segnalare e votare i beni del nostro Paese che ritengono meritevoli di tutela e valorizzazione. Ad ogni luogo, al raggiungimento dei 2.500 voti, sarà data la possibilità di partecipare a un bando, presentando progetti di restauro e valorizzazione. “I Luoghi del Cuore” diventano uno strumento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'importanza di proteggere e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Attraverso la raccolta di voti, si porta all'attenzione della comunità e delle istituzioni locali e nazionali l'esigenza di tutelare questi beni, innescando processi virtuosi di conservazione e promozione.

175 erano le attenzioni rivolte alla Riserva Naturale del Brich situata fra Ronco Biellese e Zumaglia, ma a seguito del rinnovato impegno la collina dell’arte ha subito una brusca e positiva variazione di rotta. A partire da lunedì 10 marzo, la votazione immobile ha cominciato ad aumentare significativamente, raggiungendo in poche ore valori doppi rispetto al precedente punteggio e, da quel giorno, non sembrano voler rallentare… Oggi ha oltrepassato i 1600 voti e si trova, a partire da ieri venerdì 14 marzo, in 2a posizione sulla classifica territoriale.

La top 4 si annovera: 1° posto le Fontane Parlanti di Rosazza, 3° il Palazzo dei Principi di Masserano e 4° la fabbrica della Ruota di Pray.

Al seguente link il Brich di Zumaglia – la Collina dell’Arte: https://fondoambiente.it/luoghi/brich-di-zumaglia-la-collina-dell-arte?ldc

Di seguito la classifica della provincia di Biella: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo/?order=orderby%3Drank-general&provincia=BIELLA&search