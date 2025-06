Maltempo, piante sulla strada a Valdilana e Ailoche

Ancora disagi legati al maltempo. Dalle 5 di questa mattina, 3 giugno, i Vigili del Fuoco di Ponzone sono impegnati nei comuni di Valdilana e Ailoche per alcune piante di grosse dimensioni finite in mezzo alla strada. Fortunatamente non si segnalano danni a mezzi e veicoli in transito. La squadra ha provveduto alla rimozione degli alberi e alla messa in sicurezza della carreggiata.