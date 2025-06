Ancora maltempo nel Biellese, è allerta gialla per temporali

Nuova allerta meteo per temporali. Lo scrive Arpa sul proprio sito web: “Il Piemonte si trova ai margini di un campo di alta pressione presente sul bacino del Mediterraneo, sul cui bordo settentrionale si inserisce il flusso perturbato principale che va così ad interessare le regioni alpine, favorendo l'innesco di rovesci e temporali sparsi localmente forti per il pomeriggio odierno sulle aree a Nord del Po ed in particolare sul Verbano. Nel corso della giornata di domani flussi umidi sudoccidentali in quota e meridionali negli strati più bassi dell’atmosfera andranno intensificandosi, causando un'ulteriore recrudescenza dei fenomeni sui settori nordoccidentali e settentrionali, in particolare sulla fascia pedemontana compresa tra alto Torinese, alto Vercellese, Biellese, Verbano e a seguire in serata anche alto Novarese, dove localmente potranno attivarsi temporali persistenti in grado di determinare cumulate significative in poche ore. I fenomeni più intensi proseguiranno poi fino alle prime ore di giovedì tra Verbano ed alto Novarese”.

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per temporali sui settori alpini e di pianura a nord del Po, dove potranno verificarsi locali allagamenti, fulminazioni, grandinate ed isolati fenomeni di versante.