Frana tra Zumaglia e Pettinengo, chiude la SP200

Una frana ha interessato nella tarda mattinata di oggi domenica 1 giugno la SP 200, tra i comuni di Zumaglia a Pettinengo, riversando sulla carreggiata alberi, detriti e massi. A lanciare l’allarme è stato un passante, che ha segnalato il pericolo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Cossato, c he sono ancora impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. La Provincia di Biella, informata della situazione, ha annunciato l’intenzione di procedere alla chiusura temporanea del tratto stradale, in attesa delle necessarie verifiche tecniche e degli interventi di sgombero.

Non si registrano feriti. Si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona e di seguire i percorsi alternativi.