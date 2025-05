ASL Biella, assistenza pediatrica: in vista delle Case di Comunità sul territorio da giugno i primi nuovi servizi

Da giugno l’attività di prevenzione svolta dai Pediatri di Libera Scelta, attraverso i “Bilanci di Salute” e l’assistenza pediatrica erogata sul territorio, si rafforza puntando sulla creazione di un progetto di Cure Primarie Pediatriche adeguato alle attuali necessità assistenziali manifestate dai cittadini del territorio di competenza ASL BI.

Il nuovo modello organizzativo per le cure territoriali introdotto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede la creazione delle Case della Comunità. All'interno dell’ASL di Biella fin da ora si sta lavorando alla realizzazione di queste nuove strutture all'interno delle quali verranno sviluppati Progetti di Cura in funzione dei bisogni di salute della popolazione del territorio biellese e che rafforzeranno l'assistenza sanitaria cosiddetta “di prossimità”, rendendola più capillare. I Pediatri di Libera Scelta, in collaborazione con il Distretto, hanno pertanto contribuito a strutturare e realizzare progetti assistenziali pediatrici che progressivamente partiranno per poi essere trasferiti, una volta consolidati, nelle future Case della Comunità.

Da giugno, rivolgendosi al proprio Pediatra di Libera Scelta, sarà possibile garantire tre nuovi servizi: Pulsossimetria pediatrica; Spirometria pediatrica. Prenderà avvio la prima delle fasi necessarie alla creazione delle Cure Palliative Pediatriche che consiste nell’analisi dei bisogni di pazienti pediatrici con patologie croniche. Per informazioni e qualsiasi necessità in merito si invitano le famiglie a rivolgersi al proprio Pediatra di Libera Scelta. I Pediatri di Libera Scelta in collaborazione del Distretto e dell’Ospedale hanno creato un modello che punta l’attenzione sul trattamento e sulla prevenzione della cronicità, trasferendo e consolidando attività diagnostiche riconducibili ad un primo livello di Cure Pediatriche.

Ognuno di essi risponde a una richiesta presente e importante sul nostro territorio, espressa da parte delle famiglie e ha richiesto per la sua attivazione la creazione di progetti e gruppi di lavoro dedicati. Ciò ha implicato un investimento in modelli organizzativi che permettano una presa in carico globale dei bisogni sanitari dei soggetti in età pediatrica con una una risposta territoriale esaustiva con conseguente abbattimento delle liste di attesa, riduzione degli spostamenti delle famiglie fuori Provincia e un conseguente efficientamento del servizio, anche grazie ad una migliore appropriatezza diagnostica e prescrittiva. I primi due progetti prevedono la collaborazione tra diversi professionisti del territorio e dell’Ospedale. Ogni bambino potrà rivolgersi al suo pediatra per ricevere le indicazioni necessarie per eseguire presso l’ASL di Biella l’esame necessario. La Pulsossimetria è un esame indolore che permette di diagnosticare le apnee notturne nel bambino mediante un piccolo strumento applicato al dito.

La Spirometria è un test utilizzato per valutare la funzionalità polmonare e bronchiale nei bambini che soffrono di problemi respiratori. Il progetto Cure Palliative Pediatriche (CPP) è a cura di un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da Pediatri di Libera Scelta, infermieri e assistenti sociali della Centrale Organizzativa Territoriale, Neuropsichiatra Infantile, Fisiatra e Psicologo. Il gruppo ha il compito di individuare, attraverso la discussione e condivisione dei casi clinici, i bisogni che definiscono e declinano la complessità per una presa in carico globale di elevata professionalità e competenza nonché di appropriata efficacia ed efficienza. Il centro della cura non è solo il bambino malato si estende quindi a tutta la famiglia come risposta ai bisogni non solo clinici ma sociali spirituali psicologici che si dipanano e variano nel tempo; le CPP non si occupano solo della patologia oncologica, che è la meno rappresentata, e non riguardano solo la terminalità ed il fine vita, ma i pazienti pediatrici con patologie croniche che nel territorio biellese si stimano essere circa duecento.