Confindustria, Pichetto: “Riduzione dei costi energetici è il primo obiettivo condiviso”

“Accogliamo con senso di responsabilità le preoccupazioni espresse dal mondo imprenditoriale sul tema dei costi dell’energia: come ha sottolineato chiaramente il presidente Meloni, il primo obiettivo che ci unisce è ridurre strutturalmente il peso che oggi grava su famiglie e imprese”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, commentando la relazione del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all’Assemblea 2025.

“È necessario accelerare la trasformazione del nostro modello energetico – prosegue il ministro – per tutelarci da costi non più sostenibili, in un contesto internazionale particolarmente complesso. Lavoriamo su strumenti innovativi e più mirati, anche in chiave di disaccoppiamento del prezzo delle rinnovabili da quello del gas, puntando – come ha indicato la premier – su contratti pluriennali a prezzo fisso che offrano maggiore stabilità e prevedibilità a cittadini e imprese”.