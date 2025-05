A Biella si ricorda l'eccidio di piazza Martiri

Si svolgerà mercoledì 4 giugno la commemorazione dell'81° anniversario dell'eccidio di piazza Martiri della Libertà, avvenuto il 4 giugno del 1944. Nella cerimonia saranno ricordati i 21 partigiani fucilati all'ombra del monumento a Quintino Sella, il più giovane dei quali non aveva ancora compiuto diciotto anni.

Dalle 18 il programma prevede sotto i portici di Palazzo Oropa avrà luogo il raduno dei partecipanti assieme al corteo in via Italia, fino in piazza Martiri. Qui, si terrà la commemorazione solenne, unita alla deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti. Interverranno il sindaco di Biella Marzio Olivero e il direttore dell’Istituto Storico per la Resistenza Enrico Pagano.