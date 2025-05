Alunni di Castelletto in visita a Casapinta con saluto agli Alpini (foto Claudio Nicola)

Si erano incontrati prima dell'Adunata Nazionale. E ora, dopo alcune settimane di attesa, hanno ricambiato la visita. Stiamo parlando degli alunni della scuola primaria di Castelletto Cervo che hanno raggiunto l'abitato di Casapinta per portare i propri saluti agli Alpini.

Per l'occasione, sono stati visitati i luoghi simbolo del paese, curati dalle penne nere. Non solo: proprio con le nuove generazioni sono stati condivisi i valori che gli Alpini tramandano da diverso tempo, come la cerimonia dell'alzabandiera.