Scivola e cade nel vuoto, tragedia sul Monte Bianco: muore uomo 31 anni

Tragedia nella giornata di ieri sul Monte Bianco. Un escursionista torinese è infatti morto dopo una drammatica caduta in quota. Si tratta di un uomo di 31 anni ed era impegnato - insieme ad alcuni compagni di viaggio - in un percorso lungo l'Aiguille du Midi.

Per cause ancora da ricostruire, però, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è scivolato, cadendo per centinaia e centinaia di metri. Subito chi era con lui ha dato l'allarme, ma per i soccorritori non è stato possibile fare altro che recuperare il corpo dell'escursionista.