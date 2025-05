Biella, tre minorenni in bicicletta coinvolti in un incidente

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi giovedì 15 maggio in via Ivrea, a Biella, dove tre ragazzi minorenni, tutti in sella alle loro biciclette, sono rimasti coinvolti in un sinistro senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Secondo le prime informazioni, uno dei giovani ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Biella, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma al momento si esclude il coinvolgimento di terzi.