Loano Street Show: spettacolo, arte e solidarietà nel cuore della città dal 31 maggio al 2 giugno

Le piazze e le vie di Loano si preparano a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto grazie al ritorno del Loano Street Show, in programma dal 31 maggio al 2 giugno. Tre giornate all’insegna dell’arte di strada, con esibizioni mozzafiato e attrazioni per tutte le età.

Giocolieri, acrobati, musicisti, mangiafuoco, mimi, clown, danzatori e burattinai – tra cui cinque noti artisti di livello nazionale – si alterneranno nelle vie del centro con performance a rotazione, offrendo un’esperienza ricca di emozioni, risate e sorprese. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Loano e organizzata dall’Associazione Centro Culturale Polivalente insieme a FIPE Confcommercio Loano, propone anche attività dedicate ai più piccoli: truccabimbi, baby dance e animazione faranno la gioia dei bambini.

Non mancherà il mercatino di artigianato artistico, allestito lungo la passeggiata: accanto agli artigiani liguri saranno presenti numerosi artisti provenienti dal Piemonte, grazie alla collaborazione con Stramercatino Torino. Tutti realizzeranno le loro creazioni sul posto, regalando un contatto diretto con l’arte e il lavoro manuale.

Gli orari della manifestazione: sabato 31 maggio, dalle 10.00 alle 23.00; domenica 1 giugno, dalle 10.00 alle 23.00; lunedì 2 giugno: dalle 10.00 alle 19.00.

Tra i momenti clou della rassegna, spicca l’evento benefico promosso dal Gruppo Badano di sabato 31 maggio in piazza Italia: il celebre campione di Freestyle Motocross Vanni Oddera, insieme al Team Daboot, porterà in scena il suo Show con due spettacoli ad alto tasso di adrenalina (alle 16.30 e alle 22.00), inframezzati dalla toccante sessione di Mototerapia dedicata a ragazzi con disabilità. La piazza ospiterà diversi stand con il fine di raccogliere fondi che verranno interamente devoluti alla Fondazione Gaslininsieme.

Gli organizzatori ringraziano i main sponsor dell’evento: Gruppo Arimondo supermercati Pam, Centro commerciale Molo 8.44, Cometal Serramenti di Borghetto S. Spirito, Fondocasa, Energia Azzurra e Divani & Divani by Natuzzi Albenga.

Partner ufficiali dell’iniziativa sono i media Savonanews.it e Radio Onda Ligure 101.