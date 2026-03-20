Auto ibride sempre più diffuse: anche a Biella cresce la mobilità sostenibile

Il mercato automobilistico italiano cambia volto e lo fa sempre più velocemente. Oggi oltre il 60% delle nuove auto immatricolate è ibrido, un dato che conferma una trasformazione ormai strutturale nelle scelte degli automobilisti. Un cambiamento che riguarda anche il territorio piemontese e che impatta non solo sull’ambiente, ma anche sulla gestione dei costi, a partire dalle opportunità offerte dal digitale, come quelle messe a disposizione da Segugio.it.

Secondo l’analisi del portale, a gennaio 2026 le vetture ibride hanno raggiunto il 60,9% delle nuove immatricolazioni, segnando una crescita di oltre 12 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato che porta l’Italia al primo posto in Europa per diffusione di questa tecnologia.

L’ibrido traina il mercato

A guidare questa crescita sono principalmente le auto ibride tradizionali (HEV), che rappresentano il 52,1% del totale. Si tratta di modelli sempre più apprezzati per la loro praticità: non richiedono ricarica esterna e consentono comunque di ridurre consumi ed emissioni.

Accanto a queste, crescono rapidamente anche le ibride plug-in (PHEV), che raggiungono l’8,7% grazie a un vero e proprio boom rispetto all’anno precedente. Continua inoltre l’espansione delle auto completamente elettriche, che arrivano al 6,6%, anche se restano sotto la media europea.

Nord Italia in prima linea

La diffusione delle auto ibride non è uniforme. Le regioni del Nord, tra cui il Piemonte, si confermano tra le più avanzate in questa transizione. Un dato che riflette una maggiore presenza di infrastrutture e una sensibilità crescente verso soluzioni di mobilità sostenibile.

Al contrario, nel Sud Italia la diffusione resta più contenuta, anche a causa dei costi energetici e di una rete di ricarica meno sviluppata.

Per realtà come Biella, questo scenario rappresenta un’opportunità: adottare tecnologie ibride significa non solo ridurre l’impatto ambientale, ma anche contenere i costi legati all’uso quotidiano dell’auto.

Giovani protagonisti della transizione

Dal punto di vista demografico, l’ibrido conquista soprattutto le fasce tra i 25 e i 44 anni, mentre è meno diffuso tra i giovanissimi e tra gli automobilisti più maturi. Il motivo principale resta il prezzo d’acquisto, generalmente più elevato rispetto ai modelli tradizionali.

Tuttavia, i benefici nel lungo periodo – tra minori consumi e incentivi – stanno progressivamente riducendo questo gap, rendendo l’ibrido una scelta sempre più accessibile.

Come cambia il modo di risparmiare

Con l’evoluzione del parco auto, cambiano anche le esigenze degli automobilisti. Non basta più scegliere il modello giusto: diventa fondamentale ottimizzare tutte le spese legate al veicolo, inclusa la polizza assicurativa.

Le auto ibride, grazie alle tecnologie di sicurezza e alla maggiore efficienza, possono influenzare positivamente il costo dell’assicurazione. Per questo motivo è sempre più diffuso il ricorso a strumenti digitali che permettono di confrontare rapidamente le offerte disponibili: la sezione dedicata di Segugio.it confronta le assicurazioni ottenendo in pochi minuti preventivi personalizzati e senza impegno.

L’ibrido rappresenta oggi un punto di equilibrio tra costi, consumi e sostenibilità. E i margini di crescita restano ampi, soprattutto in aree dove la diffusione è ancora limitata.

