Auto si capotta sul fianco nella vicina Valsesia

Nelle prime ore di questa mattina, 11 maggio, intorno alle 5, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SP 299, nel comune di Campertogno, per un incidente stradale stradale autonomo, dove un'autovettura ha terminato il suo percorso capovolta su un fianco.

All' arrivo della squadra, gli occupanti erano già fuori dall'abitacolo e alle cure dei sanitari; in seguito uno di loro è stato trasportato al Pronto Soccorso. Si è poi proceduto alla messa in sicurezza della macchina. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri.