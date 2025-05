Biella, lite notturna in piazza Martiri della Libertà: ferito un uomo - Foto di repertorio.

È sfociata in rissa una lite che ha avuto luogo a Biella, in Piazza Martiri della Libertà. All’una di notte di venerdì 2 maggio, un uomo del ’79 è rimasto ferito e trasportato in seguito al pronto Soccorso.

A seguito di una segnalazione sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Mongrando, il Nucleo Radiomobile e gli agenti della Questura, ma al loro arrivo la situazione sembrava essersi placata. Secondo le prime ricostruzioni, il litigio avrebbe avuto inizio tra due uomini, per poi degenerare con l'intervento di alcuni amici del più giovane, del ’97, che si sarebbero scagliati contro il 45enne. Quest’ultimo ha riportato un’escoriazione, mentre un altro soggetto, portato in caserma, è stato medicato dai sanitari.

I Carabinieri hanno avviato le procedure per visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza, al fine di chiarire la dinamica e individuare chiaramente i soggetti coinvolti.