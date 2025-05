Un sorriso e una zampa a Ronco Biellese, i benefici della Pet Therapy

Un incontro all’insegna del benessere fisico e mentale: la RSA “Il Giardino” di Ronco Biellese, gestita da Sereni Orizzonti, ha ricevuto la visita di Erika con il suo Golden Retriever Maverick.

Evoluzione, crescita e cambiamento sono le parole chiave che costituiscono il principio attivo della Pet Therapy, una co-terapia in cui la relazione con l’animale e l’instaurarsi di un contesto ludico favoriscono la stimolazione sensoriale, motoria e cognitiva dell’anziano. Tra i benefici documentati della Pet Therapy ci sono l’accrescimento dell’autostima, la stimolazione del linguaggio, il supporto nei processi di socializzazione e la riduzione dell’ansia.

«Maverick ha offerto ai nostri ospiti felicità e benessere, rubando qualche sorriso e regalando leggerezza. La Pet Therapy ha proprio questo scopo, rientra nei progetti di attività sensoriale e di riabilitazione fisica che la nostra residenza offre a tutti gli anziani» – racconta Elisa Livera, direttrice della struttura – «Ringrazio di cuore Erika e Maverick per aver ci regalato questi momenti speciali».

Le attività ludico-ricreative svolte includono giochi vari come palline o strisce di panno, un kit di spazzole e altri attrezzi per la cura dell’animale, nonché biscotti e croccantini per il simpatico Golden Retriever.

«L’Attività Assistita con gli Animali è ormai molto diffusa in tutte le nostre residenze per anziani. È una delle attività più amate dagli ospiti, utile per ridurre stress e ansia» – aggiunge il direttore generale di Sereni Orizzonti, Mario Modolo – «Inserire questo tipo di attività nei programmi educativi delle nostre RSA significa mettere al centro il benessere dell’individuo, promuovendo il miglioramento della qualità della vita grazie alle sue finalità ludico-ricreative e di socializzazione».

La Pet Therapy si inserisce in un vasto programma di attività che la RSA di Ronco Biellese organizza settimanalmente per i propri ospiti, in sinergia con associazioni e volontari del territorio. Il progetto con Erika e Maverick è svolto settimanalmente nel pomeriggio del martedì.