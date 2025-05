Primo Maggio, a Biella corteo e manifestazione in centro per un “lavoro sicuro” FOTO e VIDEO

Uniti per un lavoro sicuro. È lo slogan scelto dai sindacati (CIGL, CISL e UIL) per la manifestazione del Primo Maggio, andato in scena nella mattinata di oggi nel centro di Biella. Presenti oltre 400 persone, tra manifestanti, associazioni, lavoratori, amministratori locali, rappresentanti di partito e famiglie che, intorno alle 10, hanno sfilato da piazza Martiri fino ai Giardini Zumaglini passando per via Italia.

Ad accompagnare il corteo le note della Banda Giuseppe Verdi di Biella e la Filarmonica Cossatese. Qui, nell'area verde del capoluogo di provincia, si sono alternati molti interventi di stretta attualità: al centro della giornata di mobilitazione i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, oltre ai quesiti del referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno e ai conflitti in corso nel resto del mondo.

“Assistiamo a troppi incidenti – sottolinea con forza Luca Caretti, il segretario generale della CISL Piemonte – 13 morti sul lavoro in Piemonte dall'inizio dell'anno. Inoltre, i dati Inail, evidenziano che, nella nostra regione, nel periodo gennaio-ottobre 2024, 61 infortuni mortali; nello stesso lasso di tempo le denunce di infortunio solo in occasione di lavoro sono state 18.611 per persone di sesso maschile, 10.754 per quelle di sesso femminile. Non si assiste ad un inversione di tendenza, le morti continuano ad aumentare. Preoccupa l'aumento delle malattie professionali, a livello nazionale le denunce continuano a crescere. I tumori professionali e e le patologie ad esse collegate rappresentano la maggior parte dei casi”.

Ha poi aggiunto: “ A fronte di questi dati, va riaffermato un principio basilare: è fondamentale garantire il diritto della persona, a lavorare in un ambiente sano e sicuro. Le risorse ci sono, vanno utilizzate per finanziare progetti di prevenzione, formazione e innovazione tecnologica, unito ad aumento dei controlli e delle ispezioni sui luoghi del lavoro per garantire il pieno rispetto delle leggi. Sì, quindi, a investimenti sull'organico e a rafforzare il contingente degli ispettori”. Stasera, a Città Studi, alle 21, si terrà la seconda parte della manifestazione: il tradizionale concerto del Primo Maggio.