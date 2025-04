Omicidio Pierina Paganelli, riesame conferma carcere per Louis Dassilva

(Adnkronos) - Il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato la misura cautelare in carcere a carico di Louis Dassilva, il 34enne di origine senegalese indagato per la morte di Pierina Paganelli, uccisa nel condominio della propria abitazione, in via del Ciclamino a Rimini, il 3 ottobre del 2023. Lo ha confermato l’avvocato Riario Fabbri all’Adnkronos, Il legale di Dassilva specifica inoltre che la difesa intende fare ricorso in Cassazione.

La conferma della carcerazione a carico dell’indagato arriva a pochi giorni da un’altra conferma, quella arrivata dal gip del Tribunale di Rimini, che a sua volta ha rigettato la richiesta di scarcerazione per Dassilva presentata sempre dall’avvocato Fabbri e dal legale Andrea Guidi.

"Prendiamo atto della decisione del Tribunale del Riesame di confermare la misura cautelare in carcere nei confronti del signor Dassilva. Esprimiamo soddisfazione per tale pronuncia, che ribadisce, ancora una volta, la piena credibilità delle dichiarazioni rese dalla signora Bianchi, le quali, oltre a risultare coerenti e circostanziate, sono state riscontrate in maniera puntuale dagli organi inquirenti". Con queste parole l’avvocato Nunzia Barzan e il criminalista Davide Barzan, componenti del pool difensivo di Manuela Bianchi, esprimono all’Adnkronos la propria soddisfazione in merito alla conferma della misura cautelare in carcere per Louis Dassilva.

Per i legali di Manuela Bianchi, nuora di Pierino Paganelli ed ex amante di Louis Dassilva, si tratta del secondo esito processuale positivo in pochi giorni.