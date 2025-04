Scomparsa una persona, ricerche in corso a Santhià

Nella mattinata di oggi, 18 aprile, poco prima delle 9, i Vigili del Fuoco insieme alla squadra fluviale della centrale di Vercelli sono intervenuti a Santhià in via Dora Baltea nei pressi della centrale idrometrica per la ricerca di una persona.

All' arrivo sul luogo, i soccorritori sono scesi sul presunto posto dell' intervento ma la persona non era più presente e sembra essersi allontanata autonomamente. Le verifiche e le ricerche del caso sono tuttora in corso da parte degli enti competenti. Presenti sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Santhià, i sanitari, la Polizia Locale, sindaco e personale Ovest Sesia.