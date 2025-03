Hydrogen Valley: il Piemonte guida lo sviluppo dell’idrogeno rinnovabile.

Il Piemonte punta con decisione sul futuro energetico sostenibile, confermandosi leader a livello nazionale ed europeo nello sviluppo dell’idrogeno rinnovabile e del bio-idrogeno. Nella Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione, è stata avviata la consultazione pubblica sul Progetto Bandiera Hydrogen Valley, che resterà aperta fino al 18 aprile, attraverso un sondaggio online.

«Il Piemonte si consolida come punto di riferimento per la bioeconomia e l’economia circolare – ha dichiarato l’assessore regionale Matteo Marnati – grazie a una politica basata sulla neutralità tecnologica e sull’adozione di soluzioni innovative per la sostenibilità ambientale».

Il nuovo bando, previsto per il 2025, partirà dalle proposte raccolte nella fase di consultazione. Dopo i 40 milioni già investiti in impianti per l’idrogeno verde, la Regione ha ottenuto altri 10 milioni dal Ministero dell’Ambiente per realizzare un progetto esemplare in aree industriali dismesse, con impatti concreti anche sul tessuto imprenditoriale e occupazionale.