Obiettivo Sabato al Mulino Susta: turismo e valorizzazione territoriale.

L'ex Mulino Susta è un insieme articolato di edifici in passato funzionalmente connessi, realizzati a partire dall'inizio del Seicento e in funzione fino al 1940. La ricostruzione dell'impianto ruota-macina, la farina di mais prodotta dal mulino e il suo marchio depositato rappresentano un importante lavoro di valorizzazione turistica del territorio. L'edificio ospita diverse manifestazioni culturali e si trova lungo il torrente Ostola, in Frazione Molinengo.

Il gruppo fotografico biellese “Obiettivo Sabato” ha effettuato una visita guidata della zona. All’interno del mulino sono esposti diversi oggetti di comune utilizzo ai tempi del funzionamento del mulino, attrezzi e telai per la lavorazione della canapa

Link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/valle-strona/nggallery/album/mulino-susta

I parametri

Fotocamera Nikon D300s, obiettivo 10-20, 1/200 sec. F13 ISO 200

Apertura Zoom 10 mm