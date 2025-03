Come stanno i tuoi reni? L’ASL BI aderisce alla Giornata Mondiale

Giovedì 13 marzo ricorre la Giornata Mondiale del Rene, una campagna di sensibilizzazione globale nata con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza dei nostri reni. Dalle ore 9 alle ore 16 di giovedì 13 marzo il personale medico e infermieristico della Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi dell’ASL BI, diretta dal Dott. Colombano Salvatore Martino Sacco, parteciperà all’iniziativa allestendo uno stand informativo nell'atrio dell’Ospedale.

Medici specialisti e infermieri saranno a disposizione della popolazione per distribuire materiale informativo a proposito della diagnosi precoce utile a proteggere la salute dei reni ed effettuare misurazioni della pressione arteriosa. Se ritenuto necessario, i visitatori potranno anche eseguire un stick urinario recandosi presso il Day Service della Nefrologia sito al 4° piano dell'Ospedale. Il motto della campagna 2025 è “Come stanno i tuoi reni?”, frase che intende invitare le persone a prendersi cura dei propri reni attraverso la prevenzione e la diagnosi precoce. “Si stima che la Malattia Renale Cronica (MRC) colpisca approssimativamente 850 milioni di persone nel mondo. Se non diagnosticata e non trattata tempestivamente, la MRC può progredire fino all’insufficienza renale, portando a gravi complicazioni ed a mortalità precoce. Si prevede che entro il 2040 la MRC diventerà la quinta causa principale di riduzione dell’aspettativa di vita, evidenziando l’urgente necessità di strategie globali per combattere le malattie renali.” https://www.worldkidneyday.org/translations/italiano/

Attraverso dei test semplici e non invasivi è possibile prevenire ed individuare precocemente l’insorgenza della Malattia Renale Cronica. Alcuni di questi test, come la misurazione della pressione arteriosa e lo stick urinario potranno essere effettuati durante la giornata del 13 marzo presso lo stand allestito nell’atrio dell’Ospedale di Biella.

La Giornata Mondiale del Rene è promossa anche dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) e dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN), le quali indicano 8 regole d’oro da seguire per prevenire le malattie renali:

- Mantieniti attivo e in forma

- Controlla periodicamente i livelli di zucchero nel sangue

- Controlla periodicamente la pressione sanguigna

- Segui una dieta sana e bilanciata

- Mantieni un adeguato e regolare apporto di liquidi

- Non fumare

- Assumi farmaci solo sotto stretto controllo medico.

- Tieni sotto controllo la funzione renale (azotemia, creatinina, esame urine), soprattutto se sei un soggetto a rischio.