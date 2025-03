Gilberto Pichetto: "Cordoglio per la scomparsa di Fulco Pratesi"

“Con Fulco Pratesi scompare una figura di riferimento per l’ambientalismo italiano: lungo tutta la sua vita, da fondatore del Wwf Italia e negli incarichi istituzionali, così come da giornalista e divulgatore, ha saputo trasmettere la sua autentica passione per la natura. Rivolgo un pensiero di cordoglio e vicinanza ai suoi familiari”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, appresa la scomparsa di Fulco Pratesi.