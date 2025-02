Rhythmic School stellare: Bonifacio e Cola d’oro, Segatto e Romanini di bronzo

E’ partita la stagione agonistica della Ginnastica Ritmica 2025 e le atlete care alla DT Tatiana Shpilevaya conquistano i vertici delle classifiche e si candidano a svolgere nuovamente il ruolo di protagoniste.

Così è stato nel weekend appena concluso, a Chivasso presso il PalaLancia, dove si è disputata la prima prova del campionato regionale FGI Silver LC1 ed LC2. Nel campionato LC1, a dominare un nutrito stuolo di atlete in gara, ottenendo il primo posto nella categoria Senior 1, è stata Giorgia Maria Bonifacio con due ottime esecuzioni a cerchio e clavette; stesso risultato anche per Alice Cola, fra le Junior 1 con due buonissime performances a palla e nastro.

Hanno ottenuto il terzo posto e la medaglia di bronzo, Ginevra Segatto, fra le Allieve 5, in gara con fune e nastro e Ginevra Romanini, nelle Allieve 3, scesa in pedana con cerchio e fune. Ai piedi del podio, al quarto posto si è classificata Ilaria Giabardo, fra le S1, presentando esercizi alle clavette ed al nastro. Hanno gareggiato nel campionato LC2, nella categoria Allieve 5, Ginevra Viana in gara con palla e nastro occupando il nono posto e Rebecca Gallo con cerchio e palla che si è classificata undicesima.

Ad accompagnare le ginnaste in gara l’istruttrice Arianna Prete e la DT Tatiana Shpilevaya che commentano i risultati delle loro assistite: “Ottime sono state le esibizioni di Bonifacio e Cola, tra l’altro entrambe all’esordio in una categoria superiore rispetto alla scorsa stagione; molto buone anche le performances di Segatto, Romanini e Giabardo, quest’ultima anch’essa impegnata in una categoria più elevata. Gara invece con parecchie imprecisioni e troppa emotività per Viana e Gallo, che non rappresenta le loro effettive potenzialità, ma che con maggior applicazione negli allenamenti delle prossime settimane, sapranno certamente dimostrare, nella seconda prova del campionato, tutte le loro capacità”.

Nel prossimo weekend, entreranno in scena anche i volontari dello staff organizzativo della Rhythmic School, organizzando presso il palazzetto dello sport di Candelo la prima prova del campionato regionale FGI Silver LA1 ed LA2 e la prima prova del Torneo Gold Italia A/J/S FGI. Iscritte alla gare circa duecento ginnaste, di cui tredici della Rhythmic School, molte di loro alla loro prima esperienza agonistica.