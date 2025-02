Diga Valsessera: 112 elaborati per ottenere il rinnovo della Via

Il secondo concerne le tante nuove opere e le modifiche introdotte al progetto originale. In particolare uno scolmatore a calice a due livelli con portate di 505 mc/s a quota 936 m s.l.m. e 860 mc/s a 956 m s.l.m.; l'eliminazione dello scivolo anteriore allo sbarramento, elemento gravitativo della precedente struttura ad arco-gravità (ben 20.000 mc, circa 50.000 ton. di peso) per scolmare le piene; la riprogettazione e ubicazione della torre di presa. Ma anche una nuova galleria di 200 metri per convogliare le acque da scolmare in caso di piena. Prevista poi una nuova galleria stradale, la piazzola per l'eliporto a Granero. nuovo tratto di teleferica da Granero a Piancone 1. Viene esclusa al momento la realizzazione della centrale idroelettrica Sesia 1 e Ostola 2 (centrali che dovrebbe fare "ricchi" i Comuni). Viene eliminata la tombinatura in primo tempo prevista a Piancone 1. Viene ridotto il diametro della Galleria da Granero a Piancone 1 . Viene realizzata a Granero una piazzuola per elicotteri in prossimità di galleria e teleferica