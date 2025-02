LILT Biella ricorda Alfredo Mazzoccato: “Esempio di impegno e generosità”

Riceviamo e pubblichiamo:

“LILT Biella si unisce al cordoglio per la scomparsa del Dottor Alfredo Mazzoccato, venuto a mancare dopo una lunga malattia presso l’Hospice “L’Orsa Maggiore”, struttura che lui stesso aveva contribuito a realizzare attraverso un’iniziativa a sostegno del progetto.

Commercialista e giornalista pubblicista, il Dottor Mazzoccato ha affiancato LILT Biella fin dalla sua nascita mettendo a disposizione la sua esperienza e il suo impegno sia come revisore dei conti fino al 2018, sia per molti anni come direttore responsabile del notiziario “Passaparola”, strumento prezioso di informazione sulle attività dell’Associazione e di sensibilizzazione per la comunità.

Il suo legame con LILT Biella si è concretizzato in molteplici gesti di solidarietà tra cui anche la donazione, in ricordo della moglie, di un’auto in uso ai volontari. La sua generosità, il suo senso di responsabilità e il suo desiderio di lasciare un segno tangibile nella lotta contro il cancro, continueranno a vivere attraverso le attività dell’Associazione.

LILT Biella lo ricorda con profonda gratitudine, certa che il suo esempio resterà vivo nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco”.