TT Biella: Giacomo Riva ai quarti di finale del torneo nazionale giovanile di Terni.

Si è concluso domenica scorsa il secondo Torneo Nazionale Giovanile di Tennistavolo, che si è disputato a Terni. Cinque gli atleti del TT Biella iscritti ma, alla fine, a causa dell’assenza di Lorenzo La Porta per motivi di salute, solamente quattro i presenti in gara: Lodovica Motta e Stefano Torrero nelle categorie under 17 e 19 e i giovanissimi under 11 Daniele Milanesi e Giacomo Riva.

Lodovica Motta, nella gara riservata alle under 19, disputatasi venerdì, perde, nel girone iniziale, entrambe le partite disputate, contro Varveri, seconda testa di serie del ranking e, in un match tiratissimo, contro la camuna Uboldi (-10/6/6/-14/10). Nel tabellone B, riservato a coloro che non hanno superato il primo ostacolo, vince contro tutte le avversarie Franzoni, Cerè e Ferretti, aggiudicandosi così il torneo di consolazione.

Nella gara riservata alle under 17, invece, come seconda testa di serie del girone, conferma la propria posizione. Battuta da Seu e vincente con Rodella e Carafoli, si guadagna l’ammissione al tabellone principale; ancora una vittoria contro la trentina Yavorivska (-7/-8/11/5/6) per poi fermarsi negli ottavi contro Picu.

Stefano Torrero, nella gara riservata agli under 19, incrocia la racchetta con avversari decisamente meglio classificati e perde i match giocati, sia nel girone con Vannimartini, Serti e Licciardi, sia nel tabellone B con Travagliati (3/12/-8/-18/5). Nella gara riservata agli under 17, ancora un girone molto ostico, superato da Comini, De Marco e Tregambe; nel tabellone di consolazione arriva la prima vittoria contro il romagnolo di Lugo, Tabanelli e poi una sconfitta per mano del trentino De Angelis.

Le gare di domenica sono state riservate ai più piccini dell’under 11.

Daniele Milanesi, nella gara riservata agli under 11, perde le tre partite disputate nel girone, con Vasile, Spizzichino e Slavec (-6/-7/8/6/11); nel tabellone B una vittoria con Liberatore (10/-6/10/-8/6) e poi una sconfitta contro Favini.

Giacomo Riva, nella stessa gara, gioca molto bene e conferma la propria posizione di testa di serie del girone, vincendo agevolmente le tre partite disputate con Rota, Vidale e Ausili; nel tabellone finale ancora un risultato positivo contro Slavec (-12/6/8/-2/8) per poi fermarsi nei quarti di finale contro il salentino De Luca.

Domenica prossima a Verzuolo si disputerà il secondo Torneo Regionale Giovanile a cui prenderà parte una nutrita rappresentativa della nostra società, mentre a Torino, sempre domenica, sono in programma i Campionati Regionali Paralimpici con Federico Arno che gareggerà in classe 11.