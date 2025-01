"Non è mai solo un gioco 2.0", la troupe della Rai arriva a Mongrando per lo Speciale TG1 (foto di Simona Coda)

Ieri, 30 gennaio, la troupe della Rai ha fatto tappa nelle aule della Scuola G. Boggiani di Mongrando per realizzare un servizio dedicato al progetto "Non è mai solo un gioco 2.0", un'iniziativa di grande valore sociale finalizzata alla prevenzione e al contrasto della ludopatia. Il progetto, di cui Mongrando è comune capofila, vede coinvolti i paesi di Borriana, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Verrone, Benna, Ternengo, Magnano, Pettinengo, Ponderano, Candelo, Sandigliano e Vigliano Biellese, tutti aderenti alla rete di Avviso Pubblico.

Il progetto, sviluppato con il coinvolgimento di studenti e docenti, mira a sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi del gioco d'azzardo, promuovendo un approccio consapevole e responsabile. Attraverso attività educative e laboratoriali, i ragazzi hanno l'opportunità di comprendere le dinamiche del fenomeno e i suoi potenziali pericoli, affinché possano sviluppare strumenti di difesa contro le insidie della dipendenza da gioco. L'interesse della Rai e di Speciale TG1 per questa iniziativa rappresenta sicuramente un riconoscimento importante per l'impegno della comunità scolastica e delle istituzioni locali nel contrastare una problematica sempre più diffusa. Le riprese effettuate documenteranno il percorso educativo intrapreso dagli studenti, le testimonianze degli esperti coinvolti, offrendo così un'importante vetrina nazionale al progetto.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare la Rai e di dare visibilità a un tema così rilevante. La ludopatia è una piaga sociale che colpisce anche le fasce più giovani della popolazione, ed è fondamentale agire in ottica preventiva attraverso l’educazione e la consapevolezza" ha dichiarato il sindaco di Mongrando Michele Teagno. Sul tema è intervenuta anche Cristina Sitzia, coordinatore provinciale di Avviso Pubblico: “Una bella soddisfazione vedere come la Rai si sia interessata a questo tipo di progetto. Una buona occasione per diffondere un importante iniziativa e mantenere alta l'attenzione su queste tematiche. Un bel riconoscimento per Avviso Pubblico e per tutti i comuni aderenti. Ringraziamo Fondazione CR Biella e Fila Museum che ci hanno supportato nella realizzazione di questo piano, un segnale fondamentale”.

Il servizio andrà in onda su Speciale TG1nei prossimi mesi, offrendo un approfondimento su questa importante iniziativa e sulle strategie messe in campo per contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo.