Nuovo evento di carnevale con veglia danzante a Crevacuore

Nuovi appuntamenti di carnevale per il fine settimana in Valsesia. Questi gli eventi in programma.

VENERDI’ 31 GENNAIO. Alle 21,30 veglione danzante al PalaPautulun di Plello.

SABATO 1 FEBBRAIO.

Alle 18,30 a Carpignano Giro dei Cortili con ritrovo e partenza in piazza Libertà (per informazioni messaggi a Nicole, 346 2108199). Dalle 20 in avanti cena e veglia al Village (ex Vallechiara) a Carpignano con Comitato Ghemme.

Alle 21 a Roccapietra alla pizzeria Il Quadrifoglio Gran Bal d’la Catlina (per informazioni: Anita, 347 8683783).

Alle 21 ad Azoglio di Crevacuore, Dragon’s Pub, veglia danzante dei Bech.

DOMENICA 2 FEBBRAIO

A Varallo Palio Valsesiano dei Carretti.