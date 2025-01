Sostenibilità, da Banca Sella nuovo servizio online per la riqualificazione energetica degli immobili

Banca Sella ha lanciato un nuovo servizio online basato sulla piattaforma digitale sviluppata da CRIF, che consente di simulare i possibili interventi di riqualificazione da attivare per migliorare le prestazioni energetiche e ridurre i consumi degli immobili residenziali.

Il servizio Green BEES (Building Energy Efficiency Simulator) è accessibile, in modo semplice, gratuito e sicuro, tramite Internet Banking e dall’app di Banca Sella, nonché attraverso le succursali. Inserendo alcune informazioni sulle caratteristiche dell’immobile, come ad esempio superficie, anno di costruzione, tipo di copertura, sistemi di riscaldamento e raffreddamento, consumi e le opere già realizzate, gli algoritmi di calcolo generano in automatico – utilizzando anche parametri predefiniti – un elenco personalizzato di possibili interventi edilizi e impiantistici. Il simulatore fornisce un’indicazione dei costi da sostenere, le detrazioni fiscali applicabili, i potenziali risparmi energetici sulle bollette, le riduzioni delle emissioni generate dai consumi e per il riscaldamento, una stima della classe energetica raggiungibile e l’incremento percentuale atteso del valore dell’immobile. Questi risultati rappresentano un primo passo significativo nel processo di potenziale riqualificazione energetica dell'immobile, da completare con valutazioni approfondite condotte da tecnici specializzati.

“L’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici sono elementi fondamentali per sostenere il processo di transizione green. Con Green BEES sviluppato da CRIF, abbiamo ampliato i servizi digitali innovativi per affrontare un tema di crescente importanza. Grazie alle soluzioni di efficientamento energetico personalizzate proposte, integrate con formule di finanziamento dedicate come ad esempio il Mutuo Green, fra i primi ad aver ottenuto la European Energy Efficient Mortgage Label, continuiamo a promuovere un’economia sempre più sostenibile, contribuendo a generare un impatto ambientale positivo” ha commentato Giorgio De Donno, Condirettore generale e Vice Ceo di Banca Sella.