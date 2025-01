Lo sport è un diritto per tutti, torna il concorso del Panathlon Biella

“Lo sport: un diritto per tutti”: è questo l’argomento che, con disegni, scritti, video, gli studenti e i loro docenti tratteranno per partecipare alla dodicesima edizione del Premio di Studio del Panathlon Club di Biella. Il concorso, riservato alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia, ha lo scopo di promuovere lo sport e la cultura sportiva, proprio come il club service.

Il tema del concorso è strettamente legato all’approvazione da parte della Camera della modifica dell’articolo 33 della Costituzione che sottolinea come “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. Il concorso è riservato a diverse categorie: categoria A 1 scuola elementare classi prime e seconde, categoria A 2 scuola elementare classi terze, quarte e quinte. I piccoli studenti parteciperanno con disegni, cartelloni o brevi racconti.

La categoria B è riservata agli studenti della scuola media inferiore che parleranno del diritto di tutti alla pratica sportiva con un breve racconto con eventuali approfondimenti multimediali. Per il biennio delle superiori, categoria C1, e per il triennio, categoria C2, è prevista la partecipazione con video e reportage fotografici. Per i docenti, categoria D, si premierà la presentazione di un progetto di didattica di educazione motoria per far vivere lo sport come un’esperienza per tutti. Per tutte le categorie importante la “Carta dei diritti del ragazzo nello sport” della Dichiarazione del Panathlon sull’etica dello sport giovanile, firmata a Gand nel 2004, allegata al bando di concorso.

Gli elaborati, in tre copie anonime contrassegnate con un motto, dovranno pervenire entro il 31 marzo al Panathlon Club di Biella, corredati dalle schede che, unitamente al bando, sono state inviate in tutte le scuole.