Biella, il Liceo A. Avogadro celebra la Giornata della Memoria FOTO

Nella mattinata di lunedì 27 gennaio, tra le altre iniziative dedicate alla Giornata della Memoria, l’Aula Magna del Liceo “A. Avogadro” ha ospitato un incontro per onorare la ricorrenza. Fabrizio Scanzio, docente di storia e filosofia presso il Liceo, ha introdotto Giulio Pavignano, docente all’IC di Andorno, che ha parlato agli studenti delle classi quarte e quinte di “Shoah e Sport”. L’intervento si è articolato in tre momenti: il primo dedicato all’attività sportiva praticata all’interno delle comunità ebraiche dalla fine del sec. XIX alla seconda metà degli anni Trenta del Novecento, per mostrarne caratteristiche ed eccellenze. Secondariamente il discorso si è concentrato sulla concezione dello sport nel contesto dell’ideologia nazista, con la discriminazione degli atleti di origine israelita e il conseguente allontanamento da ogni attività agonistica e amatoriale. A conclusione della conferenza Pavignano ha infine trattato della visione fascista dello sport, con fenomeni di discriminazione e di esclusione dalla pratica sportiva, anche amatoriale.