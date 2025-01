Non c'è tregua sulle strade biellesi, auto in un fosso a Occhieppo Inferiore (foto di repertorio)

Si allunga l'elenco dei sinistri stradali, avvenuti nella sola giornata di oggi, 29 gennaio. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato segnalato nel comune di Occhieppo Inferiore dove, stando alle prime ricostruzioni, un'auto avrebbe terminato la sua corsa fuori strada, all'interno di un fosso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per la prima assistenza al conducente, anche i Vigili del Fuoco di Biella per la messa in sicurezza del mezzo. Il fatto è successo nel primo pomeriggio.