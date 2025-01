Crevacuore, entra in galleria ma danneggia il camion: assente l'adeguata segnaletica - Foto di repertorio.

Nella mattinata di ieri, martedì 28 gennaio, un camion in transito sulla SP 71 di Crevacuore ha urtato la volta di una galleria, in direzione Serravalle Sesia. Il conducente 49enne residente in Toscana ha danneggiato la parte superiore del mezzo intorno alle ore 10.00, a causa dell’assenza di segnaletica che limitasse l’accesso ai mezzi di altezza superiore alla norma.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, confermando la mancanza di cartelli e limitazioni che impedissero il transito ed effettuando i rilievi. Il conducente richiederà un risarcimento per l’accaduto.