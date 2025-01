Mongrando, dalla minoranza una proposta: “Col progetto rammendo valorizziamo la tradizione tessile tra i giovani”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il gruppo consiliare di minoranza MongranDomani attraverso la mozione comunale ha presentato il “progetto rammendo” con l’obiettivo di portare in consiglio una proposta volta a valorizzare la storica tradizione tessile del nostro comune e a promuovere le politiche giovanili.

Spinti dalla forte determinazione di vedere realizzato questo progetto che, per di più avrebbe peso pari a 0 sulle casse comunali, già a novembre avevamo richiesto alla maggioranza, tramite una semplice comunicazione, di collaborare per concretizzare la nostra idea.

Tuttavia, la risposta carente ricevuta aveva spezzato la proposta sul nascere. Consapevoli che il nostro comune ha una lunga e prestigiosa tradizione tessile industriale, che ha contribuito significativamente allo sviluppo economico e culturale del territorio; con questa mozione, intendiamo impegnare formalmente l’amministrazione vigente non solo per preservare e valorizzare questo patrimonio, ma anche per offrire ai giovani un'opportunità di apprendimento e crescita professionale, coinvolgendoli attivamente in un progetto che unisce passato e futuro.

Il progetto prevede la creazione di un laboratorio di rammendo dei tessuti industriali presso una sede comunale, accessibile ai giovani e a tutti gli interessati. Il corso sarà strutturato in incontri settimanali o a settimane alterne”.