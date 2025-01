Spaccio nei boschi, i Carabinieri colpiscono ancora: denunciati due acquirenti.

Continua incessante l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Biella nel controllo delle zone cosiddette “piazze” di spaccio, con pattuglie che si alternano quotidianamente nelle zone boschive della Valle Elvo, particolarmente interessata al fenomeno.

Negli scorsi giorni, nella rete dei controlli, sono incappati due uomini intercettati dopo aver acquistato dello stupefacente, denunciati per vari reati e segnalati quali assuntori.

In particolare, in un caso, una pattuglia ha notato un’autovettura il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha gettato dal finestrino un piccolo involucro. L’auto è stata bloccata e l’involucro recuperato, verificando che contenesse circa 5 grammi di eroina. A seguito della perquisizione personale e del mezzo, i Carabinieri hanno inoltre trovato un coltello a serramanico con una lama di 7 centimetri. L’uomo, un trentenne biellese con precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Biella per “porto d’armi od oggetti atti ad offendere“.

In un’altra occasione, un motociclista nel vedere una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un posto di controllo, si è dato alla fuga

dando origine ad un breve inseguimento per poi essere bloccato. L’uomo a bordo, un quarantacinquenne biellese con precedenti specifici, veniva perquisito e trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish. Nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Biella per “resistenza a pubblico ufficiale”, “rifiuto dell’accertamento per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope“ (ex art. 187 del Codice della Strada). La patente di guida gli veniva ritirata ed il motociclo sequestrato amministrativamente per la successiva confisca.