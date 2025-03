Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 31 marzo, sulla Provinciale Massazza-Villanova Biellese. Due mezzi si sono scontrati e uno di questi si è ribaltato sul rettilineo.

Dalle prime informazioni raccolte, una persona sarebbe stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Presenti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e la viabilità. Il traffico non è stato interrotto e procede a senso unico alternato.