Giornata della Memoria, a Biella pensieri e musica per non dimenticare FOTO

Giornata della Memoria, a Biella pensieri e musica per non dimenticare

Biella non dimentica gli orrori della Shoah. In tanti nella prima serata di oggi, 27 gennaio, si sono dati appuntamento sotto i portici di Palazzo Oropa, a Biella, per prendere parte all'iniziativa promossa dalla rete di Luminosa per commemorare la Giornata della Memoria.

Un momento di intensa e profonda riflessione, scandita da letture e musica su tematiche di stretta attualità, attraverso gli scritti e le parole di Primo Levi, già autore di Se questo è un uomo e I sommersi e i salvati, vivide testimonianze di ciò che fu l'Olocausto e quanto costò in termini di perdite umane.

Presenti diverse associazioni biellesi, assieme a molte persone con in mano la bandiera della Pace e contrari a qualunque forma di guerra, conflitto e prevaricazione su qualunque essere umano. Da brividi il monito finale rivolto alla platea: “È accaduto e può accadere di nuovo. Non dimentichiamo”.