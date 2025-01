Biella: Diventa Volontario Antincendi Boschivi

Aiutaci a difendere il nostro territorio!

Se hai più di 18 anni e vuoi far parte di un’entusiasmante squadra di volontari dedicata alla protezione dell’ambiente, unisciti alla Squadra AIB Biella Orso.

Cosa bisogna fare per diventare un volontario AIB?

Devi avere almeno compiuto 18 anni. Al compimento della maggiore età è possibile intraprendere il percorso di formazione antincendio oppure scegliere di restare volontario di supporto, senza intervenire nelle attività di spegnimento incendi, senza alcun obbligo.

Corsi di formazione

I Corsi propedeutici all’attività antincendio del Corpo regionale sono essenzialmente due:

A (teorico): fornisce le conoscenze e nozioni di base sull’attività antincendio e sul fenomeno degli incendi boschivi.

B (teorico-pratico): permette di acquisire tutti gli strumenti per poter operare in sicurezza utilizzando le apposite attrezzature e dispositivi di protezione individuale (DPI).

C (opzionale-avanzato): corso dedicato a chi ha la volontà di continuare il percorso al fine di acquisire un ruolo di coordinamento e controllo dei volontari (Caposquadra).

Per iscriversi è sufficiente contattarci ai nostri recapiti e prendere un appuntamento anche per conoscersi meglio e compilare la domanda di iscrizione al Corpo AIB Piemonte.

Contattaci al numero: 340 982 9896 (Davide)

Oppure scrivici a: segreteria@aib-biellaorso.it

Sede: Via Santa Barbara a Biella