Fuori servizio due ascensori al cimitero a Biella FOTO

Disservizio al cimitero monumentale di Biella.

Da qualche giorno due ascensori sono fuori uso. Per raggiungere le tombe nei piani superiori e inferiori si possono utilizzare solo le scale. Un disagio non da poco conto se si calcola che questi vengono usati anche per portare le casse con i defunti ai piani superiori e da chi magari ha difficoltà di deambulazione e ha necessità di andare a trovare i propri cari.

Come segnalazione sono stati affissi fuori dagli ascensori i cartelli che segnalano il guasto ma non si fa riferimento a quando riprenderanno a funzionare.