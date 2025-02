Ascensori fuori servizio al cimitero di Biella in via Dei Tigli, il Comune: "Ripareremo il guasto a breve" FOTO

Qualche settimana fa ci era arrivata la segnalazione del guasto agli ascensori al cimitero di Biella in via Dei Tigli. E ancora oggi martedì 11 febbraio gli ascensori sono fuori servizio.

L'intervento di riparazione non sarà immediato, ma a breve, spiegano dal Comune: "Contiamo entro dieci giorni che il problema sia risolto - spiega l'assessore ai Cimiteri Edoardo Maiolatesi - . Purtroppo non ero al corrente della situazione prima di una settimana fa. Non appena mi hanno avvertito mi sono interessato e ho cercato di reperire i fondi necessari per la riparazione e ci siamo quasi. Mi hanno detto che è un problema annoso, ma io non ne ero al corrente. Sono stati ordinati i pezzi per fare in modo che tornino a funzionare, e non appena arriveranno la ditta incaricata riparerà il guasto".