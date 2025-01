Fino al 16 marzo il Ponte Bozzalla, tra Portula e Coggiola, resta chiuso al traffico pedonale e veicolare

A seguito dei lavori di consolidamento strutturale del Ponte Bozzalla, situato al confine tra i Comuni di Portula e Coggiola, si è resa necessaria la chiusura totale al transito pedonale e veicolare, come richiesto dal Direttore dei Lavori. La chiusura è stata avviata mercoledì 15 gennaio 2025 e resterà in vigore fino al 16 marzo 2025, salvo eventuali proroghe legate al completamento degli interventi.

I lavori di messa in sicurezza del ponte si inseriscono in un contesto di interventi resi indispensabili dai danni rilevati durante l’alluvione del 2020, quando furono evidenziati problemi strutturali ai piloni portanti. A partire da quell’evento, si è avviata la progettazione di un intervento complessivo, con un investimento pari a 735.000 euro, sostenuto congiuntamente dalla Provincia di Biella, dai Comuni di Portula e Coggiola, e da Cordar Valsesia.

Negli anni scorsi, il collegamento era già stato temporaneamente chiuso in occasione delle piene del torrente Sessera, per poi essere riaperto al termine delle emergenze. Tuttavia, l’attuale intervento rappresenta una soluzione definitiva per garantire la sicurezza dell’infrastruttura e la piena fruibilità del ponte.

Le operazioni in corso prevedono il rafforzamento dei piloni e delle sponde mediante l’utilizzo di micropali, unitamente ad attività di consolidamento dell’alveo del torrente, al fine di aumentare la stabilità complessiva della struttura e la sua resistenza alle sollecitazioni idrauliche future.