Ponderano, scintille tra minoranza e il sindaco Locca su tariffe e programmazione

Riceviamo e pubblichiamo dal gruppo Nuova Ponderano Merita:

"Archiviato il 2024 e i primi sei mesi del secondo mandato del sindaco Locca e a Ponderano, ancora nulla di nuovo... La foga degli ultimi mesi prima delle elezioni, abile messa in scena di operosità amministrativa, lascia il passo alle vecchie abitudini: nuovi disagi nella viabilità, strade rotte e rattoppate, ampliamento della palestra a rilento con nuove incognite per il secondo lotto (i lavori mal organizzati bloccheranno l’utilizzo da parte degli studenti?). La distribuzione del calendario (pagato dai cittadini, occorre ricordarlo) è stata accompagnata da una lettera autocelebrativa (anche questa non gratuita) dove incredibilmente il Sindaco sembra non accorgersi di aver vinto, anche questa volta, per un pugno di voti e con una astensione record... ben lontano da quella riconferma trionfante che vorrebbe oggi celebrare. Sui giornali torna la solita propaganda sulla fantomatica “messa in sicurezza” di un bilancio che nel tempo (anche in epoca anteriore all’amministrazione Locca e anche in assenza di sospensioni del patto di stabilità) non ha mai sofferto in tema di stabilità e verità. Va piuttosto segnalato come le spese di questa amministrazione spesso appaiano lontane dalle vere esigenze della gente. L’abbondante avanzo di amministrazione non trova giustificazione se non una richiesta superiore alle necessità o in una programmazione “alla giornata”.

Di contro, la tassazione rimane tra le più alte del biellese e lo spazio a sostengo delle fasce deboli, ristretto a fasce Isee fortunatamente residuali, connota le iniziative in questo campo come marginali e meramente propagandistiche. Nell’attesa di ricevere le risposte alle numerose interrogazioni depositate e ignorate, è di questi giorni un nuovo deposito avente ad oggetto vistose tracce di muffa nei bagni della scuola primaria. Inutile probabilmente sperare in risposte concrete in merito al problema degli odori molesti in arrivo da una nota azienda biellese, allo stato di avanzamento del restauro del perimetro esterno del cimitero, alla soluzione della problematica della posa dei pannelli fotovoltaici e del tetto in lamiera del cimitero peri quali non vi era la necessaria autorizzazione della sovraintendenza ai beni culturali ecc.

Il gruppo consiliare Ponderano Merita, composto da Marco Romano, Gianni Ferrari, Marco Gardiolo e Carola Negro, anche in questo nuovo anno vigilerà con attenzione sull’azione amministrativa della maggioranza. Saranno mesi di costante lavoro consiliare con senso di responsabilità, sempre con cognizione di causa e dopo un attento studio delle tematiche proposte di volta in volta. Saremo incostante ascolto della cittadinanza per segnalare le criticità e i disservizi che incidono nella vita dei cittadini e questo, nonostante l’inaccettabile bavaglio introdotto con il nuovo regolamento del Consiglio Comunale, connotato da un’indole liberticida già oggetto di segnalazione al Prefetto".

Puntuale la risposta del sindaco Roberto Locca:

"Sebbene il nostro lavoro sia stato oggetto di pretestuose illazioni, preferiamo non alimentare sterili polemiche. Tuttavia, è importante ribadire che: Le critiche non sono supportate da dati concreti. La minoranza non ha avanzato proposte costruttive o collaborato, nonostante le dichiarazioni iniziali di intenti. Gli obiettivi che abbiamo raggiunto sono stati definiti con trasparenza e con il coinvolgimento della comunità.

Di seguito un breve riepilogo di interventi attuati dal Comune di Ponderano, Amministrazione Locca, a sostegno delle famiglie, suddivisi per ambiti.

TARI 2024 • Riduzione della parte variabile della TARI (Tassa sui Rifiuti) per le utenze domestiche: • Sconto circa del 10% rispetto al 2023. Contributi per Asilo Nido • Dal 2020, contributi per le famiglie residenti a sostegno delle rette dell’asilo nido di Ponderano: • € 200/mese per il tempo pieno. • € 150/mese per il tempo parziale. • Dal 2025, estensione dei contributi alle famiglie con figli frequentanti asili nido fuori dal Comune: • Rimborso pari a 80%, 60% o 40% della spesa sostenuta nel 2024, a seconda della fascia ISEE. Post Scuola • Contributi per il servizio Post Scuola: • 2024: oltre € 63,00/settimana (Infanzia) e oltre € 120,00/settimana (Primaria) per ogni alunno iscritto. • Misura analoga nel 2023, con contributi di circa € 90,00/settimana per ciascun bambino. Centro Estivo • Dal 2021, contributi settimanali sotto forma di sconto sulle rette dei Centri Estivi: • € 42,00/settimana per ciascun minore (Infanzia, Primaria, Secondaria). • 2023: aumento del contributo: • € 44,00/settimana (Centro Estivo Infanzia). • € 45,00/settimana (Centro Estivo Primaria e Secondaria). Mensa Scolastica • Anno scolastico 2023/24: riduzione delle tariffe per tutte le fasce ISEE: • Risparmio variabile tra € 0,30 e € 0,40 a pasto, con risparmio medio netto alle famiglie di circa €.90,00 annui • Sconto fisso di € 0,40 a pasto anche per famiglie con ISEE superiore a € 10.000 (che prima non beneficiavano di alcun sconto).

Queste iniziative dimostrano un impegno concreto dell’attuale Amministrazione nel sostenere le famiglie attraverso agevolazioni economiche mirate in vari ambiti, considerando che comunque i cittadini di Ponderano sono al ben al corrente di quanto fatto riguardante la parte strutturale del paese riguardante, strade, immobili, servizi al cittadino, ecc. L’amministrazione continuerà a lavorare con determinazione, mantenendo fede agli impegni presi e guardando al futuro con progetti che mirano a garantire il benessere della comunità di Ponderano. Siamo certi che i cittadini sappiano riconoscere il valore del nostro operato e il nostro impegno quotidiano".