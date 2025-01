Festa di Sant'Antonio Abate a Vigliano, cresce l'attesa per la sfilata di carrozze, cavalli e trattori VIDEO

E' tutto pronto per la Festa di Sant'Antonio Abate a Vigliano domenica 26 gennaio, organizzata dall'associazione Carrettieri.

Un evento segnato dalla tradizione, ma anche dal rinnovamento che ogni anno portano anche i giovani che fanno parte di questa importante realtà.

La giornata inizierà alle 8,30 presso Cascina ROGGIA in via Mazzia con cavalli, carrozze, trattori e automezzi dove il nuovo priore Marco Alfonso offrirà la colazione a tutti i presenti. Alle 9,30 ci sarà la partenza della sfilata che percorrerà Corso Avilianum, Via Massarietta, Via Milano, Via F. Comotto, Corso Avilianum per arrivare in Largo Stazione accompagnata dalla Filarmonica di Valdengo.

All'arrivo alle 10,30 circa ci sarà la benedizione del parroco agli animali e ai mezzi, quindi sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di S. Maria Assunta in onore di Sant'Antonio Abate e dei soci defunti presieduta dal Parroco don Luca Murdaca.

Alle 12,30 ci sarà il pranzo sociale che verrà servito da “ROMEO CÀ ’D GAMBA” presso la sede dell'Associazione Carrettieri di Vigliano Biellese in Via per Chiavazza, 32.

Il nuovo priore Marco Alfonso invita tutti a partecipare a questa meravigliosa giornata: "Essere priori significa portare avanti una tradizione centenaria e io ne sono ben lieto. Vi aspetto tutti domenica a Vigliano a Cascina Roggia in via Mazzia, sarà un grande spettacolo".