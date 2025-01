A fuoco un capannone in via Ferruccio Nazionale a Biella, nessun ferito

Alle ore 10.30 di oggi venerdì 24 gennaio la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Biella è stata allertata per l'incendio, di ridotte dimensioni, di un capannone, ospitante un'attività produttiva in Via Ferruccio Nazionale.

L'incendio ha coinvolto un macchinario ed i pannelli isolanti. Non si segnalano persone coinvolte. L'intervento è valso alla messa in sicurezza ed alla bonifica della zona interessata, in quanto all'arrivo sul posto le fiamme erano già state domate da chi era presente in loco.