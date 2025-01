Adunata degli Alpini 2025: Ance Biella al fianco dell'organizzazione.

Proseguono gli incontri organizzativi in ​​vista dell’Adunata degli Alpini 2025, in programma a Biella nel mese di maggio. Nei giorni scorsi, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Alpini e del comitato organizzativo dell'evento si sono incontrati con i delegati di Ance Biella (Associazione Nazionale Costruttori Edili) per discutere aspetti logistici e di supporto infrastrutturale.

Ance Biella si è dichiarata disponibile ad offrire il proprio contributo, mettendo a disposizione competenze e risorse per eventuali interventi. L'Adunata rappresenta non solo un momento di celebrazione e ricordo, ma anche un'occasione per valorizzare il territorio e promuovere le collaborazioni.