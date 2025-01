Giornata della Memoria, a Biella visite e commemorazioni a Villa Schneider

Biella non dimentica gli orrori della Shoah. Il comitato provinciale dell'ANPI ha in programma un paio di iniziative. Si comincia domenica 26 gennaio, con le visite guidate ai locali di Villa Schneider e alla Spazio della Memoria dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.

Lunedì, invece, l'ANPI Biella aderirà all’evento promosso dalla rete di Luminosa per commemorare il Giorno della Memoria: dalle 18 alle 19 si sosterrà in Piazza Lamarmora di fronte alla Villa Schneider per un momento di riflessione, letture e musica sulle tematiche inerenti alla giornata, accompagnate dalle parole di Primo Levi.