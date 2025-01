Recuperati a Mongrando i cani che vagavano in gruppo tra Muzzano e Camburzano

Aggiornamento ore 15.30

Sono stati recuperati nel vicino comune di Mongrando i cani trovati a vagare in prossimità di alcune abitazioni. Sulle loro tracce il personale del canile, assieme ai Carabinieri Forestali di Sordevolo. Molto probabilmente il proprietario degli animali verrà sanzionato ai termini di legge.

I fatti

Non sarebbero cani randagi, sembra che si tratti di animali scappati dal proprietario, ma si muovono in un gruppo di 3 o 4 tra i Comuni di Muzzano e Camburzano, e per scongiurare eventuali danni agli animali domestici o da affezione e disagio alle persone, le forze dell'ordine chiedono la collaborazione dei cittadini. Chiunque li vede è pregato di fare segnalazione al 112.

Le immagini sono dei Carabinieri Forestali, che hanno già interessato i sindaci dei Comuni all'interno dei quali i cani vaganti si muovono, che hanno prontamente attivato le procedure per il loro recupero. Poiché tali animali si muovono in area vasta, la loro localizzazione risulta infatti molto difficoltosa e proprio per questo motivo si chiede la collaborazione di chiunque li abbia avvistati di fare prontamente segnalazione al numero unico.