Cerrione, novità per la consegna dei sacchi per la plastica: dovranno essere ritirati dai residenti

Novità per i residenti di Cerrione per il ritiro dei sacchi per la plastica. Come comunicato dal Comune, in accordo con Seab, avrà luogo il ritiro diretto da parte dell'utenza.

La distribuzione avrà luogo nella giornata di sabato, 25 gennaio, in tre punti differenti per le diverse aree del paese. Nello specifico, in piazza Chiarletti, nella sala d'aspetto dell'ambulatorio medico (dalle 8 alle 10); in piazza Carlo Bonino, al Polivalente (dalle 8 alle 12); in piazzetta della chiesa (dalle 10.30 alle 12.30).

Si potrà prendere un rotolo da 30 pacchi. Chi fosse impossibilitato, potrà ritirare il proprio nella settimana successiva presso gli uffici comunali negli orari di apertura.