Valdilana, a 10 anni dalla scomparsa la famiglia ricorda Erminio Capparoni

Il ricordo dei nostri cari non ci abbandona mai. Neanche a distanza di molto tempo. 10 anni, infatti, sono trascorsi da quel 26 gennaio 2015, giorno in cui Erminio Capparoni, classe '64, è mancato all'affetto di sua moglie Alberta e dei figli Camilla e Riccardo.

Titolare di una ditta artigiana con il fratello Giovanni, è stato per anni apprezzato e valente responsabile del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ponzone. Per questo, il prossimo 29 gennaio, alle 18.30, ne sarà commemorata la figura in una Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di Cereie, nel comune di Valdilana.