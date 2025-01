Tessitura Fornaro Locatex dal 1947 - tessuti made in Italy

Locatex è un punto di riferimento nella produzione di sciarpe, stole, plaid e tessuti in generale, realizzati con lane pregiate, cachemire, seta, lino e cotone. Da oltre settant'anni, l'azienda rappresenta un simbolo di qualità e di "Made in Italy", distinguendosi nel panorama internazionale per l'eccellenza dei suoi prodotti.

Fondata nel 1947 da Giuseppe Fornaro, per tutti ‘Pino’, all'epoca appena sedicenne, Locatex è un esempio di come la tradizione tessile biellese si sia tramandata di generazione in generazione. La produzione, che inizialmente utilizzava telai costruiti a mano, ha evoluto nel tempo con l'introduzione di macchinari motorizzati, ma senza mai perdere il legame con la tradizione artigianale. Oggi, l'azienda continua a produrre tessuti di lusso grazie a telai a navetta antichi, risalenti a oltre un secolo fa, che conferiscono a ogni creazione un valore inestimabile.

La qualità dei prodotti di Locatex è garantita da un processo produttivo che combina alta precisione e artigianalità. La cura per i dettagli e l'uso di fibre pregiate come cachemire e seta rendono ogni prodotto unico e irripetibile.

Oggi sotto la guida di Paolo Fornaro, Locatex continua a rappresentare una realtà unica nel panorama tessile, pur affrontando sfide importanti come la carenza di manodopera qualificata e le difficoltà legate al passaggio generazionale. Nonostante queste problematiche, l'azienda ha mantenuto la sua reputazione, soprattutto nei mercati del Nord Europa, dove i suoi prodotti sono apprezzati per l'autenticità e la qualità. In Italia, Locatex è una nicchia di alta qualità, un punto di riferimento per chi cerca il meglio del made in Italy.

Negli anni '70, l'azienda ha assunto la denominazione di Locatex S.n.c., ma la tradizione della tessitura a navetta è sempre rimasta al centro della produzione, garantendo la distinzione dai prodotti industriali moderni. In un mondo in continuo cambiamento, Locatex continua a prosperare, affrontando con resilienza le sfide del presente e difendendo i valori che hanno da sempre contraddistinto l'azienda: qualità, autenticità e passione per l'artigianato.

‘La volontà di continuare c’è ma ci sono tante difficoltà’ ci fa sapere Paolo.

Paolo Fornaro, oggi alla guida dell'azienda, auspica che il Biellese, una terra ricca di storia tessile, continui a essere un punto di riferimento per l'artigianato di alta qualità, ponendo l'accento sull'autenticità e sull'essenza della lavorazione, piuttosto che sulla superficie del prodotto.

Locatex, Strada Vicinale Traveis, 1

13811 Andorno Micca (BI)

telefono 015.472148

mail fornanolocatex@gmail.com

https://www.locatex.it/